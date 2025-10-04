Ruba in un supermercato e morde un poliziotto | arrestato 27enne

Un ventisettenne di origine nigeriana, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essersi reso responsabile di un furto in un supermercato del capoluogo. A intervenire sono stati gli agenti della Squadra Volanti della Questura, chiamati dal responsabile del punto vendita. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - supermercato

Al supermercato c’è già aria di Natale: il panettone di Ferragosto va a ruba, ecco quanto costa

Pozzuoli: ruba in un supermercato. La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne

Entra al supermercato, ruba una birra e un profumo, poi aggredisce gli agenti a calci e pugni a Desenzano

Evade dagli arresti domiciliari e ruba nel supermercato, ma la fuga dura poco https://ift.tt/Gyno7CD https://ift.tt/vG8nlXz - X Vai su X

Ruba al supermercato e colpisce un dipendente per guadagnarsi la fuga: 60enne arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Vicenza, travolge un poliziotto e ruba tre auto: caccia al romeno "identificato ma ancora in fuga" - È un cittadino romeno l’uomo che nella tarda serata di venerdì, a bordo di un’auto rubata a Rho, in provincia di Milano, ha travolto ... ilgiornale.it scrive