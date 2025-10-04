Ruba in un supermercato e morde un poliziotto | arrestato 27enne

Sondriotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ventisettenne di origine nigeriana, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essersi reso responsabile di un furto in un supermercato del capoluogo. A intervenire sono stati gli agenti della Squadra Volanti della Questura, chiamati dal responsabile del punto vendita. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

