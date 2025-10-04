Ruba i soldi alla ex e la prende a schiaffi e pugni | arrestato
Si trovava a casa della ex e in un momento di distrazione della donna le ha rubato 110 euro dal portafoglio. Quando la donna si è accorta del furto ha chiuso la porta di casa e poi ha iniziato a cercare i soldi. L’uomo l’ha aggredita prendendola a schiaffi e a pugni.Ospite della exIl fatto è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
