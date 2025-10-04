Ruba generi alimentari in un negozio e cerca di fuggire | rintracciata e denunciata

Un episodio di microcriminalità si è verificato la mattina del 3 ottobre in un negozio di via Tiburtina, a Pescara, dove una donna di 47 anni è stata sorpresa a sottrarre alcuni generi alimentari senza pagarli. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di rintracciarla poco dopo e di denunciarla per furto con destrezza, un reato che, anche se commesso con beni di valore modesto, può avere conseguenze giuridiche serie. La dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe introdotta nell’esercizio commerciale comportandosi inizialmente come una normale cliente. Ha preso alcuni prodotti dagli scaffali e, invece di recarsi alla cassa, si sarebbe avviata verso l’uscita senza pagare. 🔗 Leggi su Citypescara.com