Ruba corrente in casa per 27mila euro in 9 anni grazie a un trucco | arrestato
La casa illuminata, gli elettrodomestici collegati. Ma mai una bolletta da pagare. Da anni infatti rubava l'elettricità. Era riuscito a manomettere il contatore del suo appartamento in affitto a Cologno Monzese (Milano) e in nove anni, dal 2016, aveva accumulato utenze non pagate stimate in circa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Venturina, ruba un generatore di corrente: 41enne denunciato
Ricostruiti diversi furti banda che usava localizzatori gps per rubare le auto; gli indagati, dopo un inseguimento con i carabinieri, avevano dovuto cambiare l’auto presa a noleggio perché “prendiamo la corrente” - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina Senza corrente da 4 giorni la centrale nucleare di #Zaporizhzhia. Lo denuncia il ministro degli Esteri di Kiev, Sybiga: "Mosca ha costruito 200 km di linee elettriche per rubare la centrale, collegarla alla rete" russa e "riavviarla". - X Vai su X
In giro con 27mila euro (per paura dei ladri in casa): coppia di anziani derubata nel parcheggio del supermercato - Si portavano dietro i risparmi di una vita per paura che i topi di appartamento entrassero in azione nella loro casa. Scrive corriereadriatico.it