Rovanperä show al Rallylegend con la Toyota Starlet | Weekend di divertimento poi tornerò a lottare per il titolo Wrc

Il due volte campione del mondo rally Kalle Rovanperä è la star del Rallylegend 2025 al volante della Toyota Starlet KP del 1984 del BMV Rally Team, navigato da Juuso Nordgren. Una sorta di ritorno alle origini, perché è proprio al volante di un modello analogo, allestito nel 2008 per consentire la guida a un pilota di otto anni, che il giovane figlio d'arte ha iniziato la sua carriera. Prima ancora della sua partentesi nel Campionato Italiano, infatti, il portacolori del team Toyota Gazoo Racing nel Wrc ha esordito nella specialità al Keuruu Miniralli di Finlandia del 2015 a bordo di un esemplare della berlina nipponica.

