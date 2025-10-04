Rottura di una condotta fognaria chiusura provvisoria di via dello Sport per i lavori di ripristino

OSIMO – A causa della rottura di un tratto di sistema fognario, il comune di Osimo ha provvisoriamente chiuso al transito via dello Sport in zona Vescovara. Sul posto è intervenuta di urgenza una squadra di tecnici e operatori inviata da Astea che ha fatto transennare la zona e ha già avviato i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

