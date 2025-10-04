Rosella l' ultima pescatrice del lago di Garda

Il Garda è stato per sessant'anni la sua casa, le ha dato da vivere, lo ha visto cambiare. Oggi Rosella Orlandi, l'ultima pescatrice del lago, lo osserva dalla riva, con nostalgia, senza rimpianto. Un tempo bastava calare le reti, e subito si riempivano di tinche, sarde, alborelle. Di pesci ormai nel lago non se ne trovano quasi più. Solo siluri giganti e gamberi devastatori, racconta Rosella, mentre mostra le immagini di quella che è stata la sua vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rosella,"l'ultima pescatrice del lago di Garda

Rosella, l'ultima pescatrice del Garda: «Fra pesci siluro giganti e gamberi devastatori, non riconosco più il mio lago» - Più di 60 anni in barca e oggi solo tanta malinconia: «I fondali una volta erano giardini sommersi e buttando la rete e avevi una frittura assicurata. Scrive msn.com