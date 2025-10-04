Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno | C’era…

Golssip.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del The Wayne Rooney Show, l'ex giocatore del Manchester United ha svelato la peggiore esperienza del club in trasferta. 🔗 Leggi su Golssip.it

rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno c8217era8230

© Golssip.it - Rooney e la peggiore esperienza in uno spogliatoio con un orribile incidente nel bagno: “C’era…”

In questa notizia si parla di: rooney - peggiore

rooney peggiore esperienza spogliatoioRooney mette a tacere una volta per tutte le voci su Cristiano Ronaldo: «La gente pensa che io lo odi ma…». Cosa ha detto sull’ex Juventus - Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha chiarito una volta per tutte le voci su Cristiano Ronaldo. Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Rooney Peggiore Esperienza Spogliatoio