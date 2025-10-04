Ronchi di Campanile Massimo Martire lancia un appello per Marco | Condividete il video il suo sorriso è importante

Massimo Martire ha diffuso sui social un accorato appello a sostegno di Marco, un bambino che necessita di numerosi interventi all’ospedale Gaslini di Genova. Nel video pubblicato, Martire invita tutti ad unirsi alla campagna di solidarietà condividendo il contenuto e iscrivendosi al suo canale ( https:www.youtube.com@massimomartire4255 ) per amplificare la diffusione del messaggio. «Questo video è importantissimo e voglio una grande condivisione da parte di tutti», ha dichiarato Martire. «Cliccate su “iscriviti”, non costa nulla, e facciamo passare questo evento a più persone possibili. Dobbiamo essere in tanti per Marco, perché il suo sorriso è importante quanto gli obiettivi da raggiungere con i tanti interventi che lo attendono al Gaslini di Genova». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

