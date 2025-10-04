Romiti Cammina in movimento da quasi dieci anni | Esempio di socialità salute e inclusione sociale

Forlitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il desiderio di stare insieme, condividere tempo e movimento, riscoprire la città e rafforzare i legami sociali continua a crescere nel quartiere Romiti. Il gruppo di cammino "Romiti Cammina" ha ripreso le sue attività, con ritrovo al parco Ernesto Balducci, all’angolo tra via Sapinia e via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

