Romics 35 il premio alla carriera per Kevin Pike tra Ritorno al Futuro e Jurassic Park

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, riceverà il Romics d'Oro alla carriera Kevin Pike, maestro degli effetti speciali su pietre miliari come Ritorno al Futuro, Jurassic Park e Lo squalo. Incontro e sessioni di autografi si terranno alla Fiera di Roma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre: ecco quando. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

