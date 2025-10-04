Roma via al corteo dei ProPal Imbrattata la statua di papa Wojtyla alla stazione Termini

Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. In migliaia, già dalle prime ore della mattina, sono arrivati da tutta Italia per scendere in piazza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, via al corteo dei ProPal. Imbrattata la statua di papa Wojtyla alla stazione Termini

In questa notizia si parla di: roma - corteo

Corteo del 4 ottobre a Roma, polizia schierata

ROMA TUTTA CON LA FLOTILLA E PER GAZA Ultima ora Corteo infinito. Il percorso si allunga e viene autorizzato il passaggio sulla tangenziale Disposte numerose chiusure al traffico

Gaza, Roma si prepara al corteo pro-Pal - Con queste parole d'ordine, Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Scrive ansa.it

Romani intrappolati: per cortei ProPal e scioperi visite ed esami saltati - Sono scesi in strada al grido di «Blocchiamo tutto» per protestare contro Israele e in sostegno della Global Sumud Flotilla . Lo riporta iltempo.it