Roma vandalizzata la statua di Papa Wojtyla | scritta offensiva e simbolo comunista

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roma, 4 ottobre 2025. Falce e martello sulla statua di San Giovanni Paolo II. La statua di Papa Giovanni Paolo II, situata in piazza dei Cinquecento a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata imbrattata con una scritta offensiva – “ fascista di me*da ” – e con il simbolo della falce e martello, storico emblema del comunismo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, avviando le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area. L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione politica e sociale, mentre nella Capitale continuano da giorni le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

