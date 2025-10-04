Roma vandalizzata la statua di Papa Wojtyla | scritta offensiva e simbolo comunista

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roma, 4 ottobre 2025. Falce e martello sulla statua di San Giovanni Paolo II. La statua di Papa Giovanni Paolo II, situata in piazza dei Cinquecento a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata imbrattata con una scritta offensiva – “ fascista di me*da ” – e con il simbolo della falce e martello, storico emblema del comunismo. I carabinieri sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, avviando le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area. L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione politica e sociale, mentre nella Capitale continuano da giorni le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, vandalizzata la statua di Papa Wojtyla: scritta offensiva e simbolo comunista

In questa notizia si parla di: roma - vandalizzata

Targa Matteotti vandalizzata a Roma, il ministro Giuli sul posto: “Atto vile che offende storia repubblicana”

Targa dedicata a Matteotti vandalizzata a Roma, da Apricena l'omaggio di una nuova lapide

Caso Pamela, la mamma: “A Roma strappato striscione e vandalizzata panchina rossa”

ROMA, SVASTICHE E INSULTI ANTISEMITI CONTRO IL VICEPRESIDENTE DELLA COMUNITA' EBRAICA: "GUARDATI LE SPALLE" Minacce e insulti e poi, su un foglio, le svastica con accanto la bandiera dello stato. A Roma vandalizzata la sede lo studio l - facebook.com Vai su Facebook

FATE ANCORA FINTA DI NON VEDERE A Roma vandalizzata la sede di un noto studio legale e commerciale. L'avvocato Luzon, ebreo, è anche consigliere della Comunità Ebraica. Per cui è un «boia» che dovrebbe «guardarsi le spalle». Siamo arrivati a qu - X Vai su X

Propal, vandalizzata la statua di Papa Wojtyla: “Fascista di m…”. Meloni: “Atto indegno” - La statua sorge in piazzale dei Cinquecento a Roma e a scoprire le scritte, corredate di falce e martello, sono stati i carabinieri ... Scrive msn.com

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con scritta 'fascista'. Meloni: «Atto indegno» - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. Secondo ilmattino.it