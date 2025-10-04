roma un corteo lungo tre chilometri per la palestina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una folla immensa nel cuore della capitale. Un fiume umano ha invaso le strade di Roma per chiedere la fine della guerra a Gaza e manifestare solidarietà al popolo palestinese. La mobilitazione, organizzata da numerosi movimenti e associazioni, ha registrato un’affluenza record nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2025. Da Piramide a San Giovanni: oltre tre chilometri di corteo. Secondo gli organizzatori, la manifestazione ha formato un serpentone di oltre tre chilometri, partendo da Piramide e arrivando fino a San Giovanni. Dal carro principale, la presidente del movimento studenti palestinesi, Maya Issa, ha gridato al megafono: “Siamo seicentomila!”, sottolineando l’imponente partecipazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

