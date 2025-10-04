Roma un corteo lungo tre chilometri per la Palestina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una folla immensa nel cuore della capitale. Un fiume umano ha invaso le strade di Roma per chiedere la fine della guerra a Gaza e manifestare solidarietà al popolo palestinese. La mobilitazione, organizzata da numerosi movimenti e associazioni, ha registrato un’affluenza record nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2025. Da Piramide a San Giovanni: oltre tre chilometri di corteo. Secondo gli organizzatori, la manifestazione ha formato un serpentone di oltre tre chilometri, partendo da Piramide e arrivando fino a San Giovanni. Dal carro principale, la presidente del movimento studenti palestinesi, Maya Issa, ha gridato al megafono: “Siamo seicentomila!”, sottolineando l’imponente partecipazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
Immagini dal grande corteo di Roma per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al corteo per Gaza striscione '7 ottobre giornata Resistenza palestinese' - X Vai su X
Un serpente lungo tre chilometri, a Roma sfila il corteo proPal - La manifestazione proPal di Roma è diventato un lunghissimo fiume lungo oltre tre chilometri che da Piramide prosegue fino a San Giovanni. Scrive msn.com
Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Secondo tg24.sky.it