Roma tenta di rovesciare statue nella Chiesa del Gesù | fermato un 39enne
Un uomo di 39 anni, originario della Nigeria, ha sconvolto la quiete della Chiesa del Gesù a Roma tentando di rovesciare alcune statue. L’intervento immediato della Polizia Locale ha evitato danni al patrimonio barocco e ha portato al suo fermo, lasciando aperti gli interrogativi sulle ragioni di un gesto tanto repentino quanto pericoloso. Una mattina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: roma - tenta
Tenta un furto a Montalto ma non poteva muoversi da Roma: non può tornare sul litorale per 3 anni
Roma, paura a Centocelle: 48enne tenta di aggredire madre con due bambine, fermato dalla polizia
Roma, 35enne tenta di gettarsi da Ponte Sisto: salvato dagli agenti della Polizia Locale
Alla guida di un camper tenta di fuggire ad un controllo: bloccato 19enne. Trovato senza patente a bordo di un veicolo rubato #PoliziaRomaCapitale Nel corso dei quotidiani #controlli stradali effettuati sul territorio, i nostri agenti del V Gruppo Casilino hanno n - facebook.com Vai su Facebook
Banda tenta maxi furto nel negozio di orologi di lusso. Il colpo finisce sui social https://ift.tt/kPuxAJp - X Vai su X
Piazza del Gesù: crea il panico in chiesa e getta a terra alcune statue - Questa mattina, intorno alle 9:30, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta su richiesta del sacerdote della Chiesa del Gesù per fermare un cittadino nigeriano di 39 anni. Si legge su romatoday.it