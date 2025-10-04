Roma tenta di rovesciare statue nella Chiesa del Gesù | fermato un 39enne

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni, originario della Nigeria, ha sconvolto la quiete della Chiesa del Gesù a Roma tentando di rovesciare alcune statue. L’intervento immediato della Polizia Locale ha evitato danni al patrimonio barocco e ha portato al suo fermo, lasciando aperti gli interrogativi sulle ragioni di un gesto tanto repentino quanto pericoloso. Una mattina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma tenta di rovesciare statue nella chiesa del ges249 fermato un 39enne

© Sbircialanotizia.it - Roma, tenta di rovesciare statue nella Chiesa del Gesù: fermato un 39enne

In questa notizia si parla di: roma - tenta

Tenta un furto a Montalto ma non poteva muoversi da Roma: non può tornare sul litorale per 3 anni

Roma, paura a Centocelle: 48enne tenta di aggredire madre con due bambine, fermato dalla polizia

Roma, 35enne tenta di gettarsi da Ponte Sisto: salvato dagli agenti della Polizia Locale

Piazza del Gesù: crea il panico in chiesa e getta a terra alcune statue - Questa mattina, intorno alle 9:30, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è intervenuta su richiesta del sacerdote della Chiesa del Gesù per fermare un cittadino nigeriano di 39 anni. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Tenta Rovesciare Statue