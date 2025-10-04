Roma striscione pro 7 ottobre al corteo per Gaza

(LaPresse) A Roma secondo gli organizzatori del corteo pro Palestina partito da piazzale Ostiense e arrivato a San Giovanni sarebbero presenti almeno 600mila manifestanti. Secondo le forze dell’ordine ci sarebbero invece 300mila persone. Al corteo anche la bandiera Hezbollah tra quelle palestinesi e lo striscione con la scritta “7 ottobre: giornata della resistenza palestinese”. Cori contro Israele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, striscione pro 7 ottobre al corteo per Gaza

