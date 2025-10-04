Matias Soulé è una delle poche note positive dell’attacco della Roma in questo inizio stagione. In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, l’esterno argentino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A: “ All’inizio dello scorso anno non è stato facile. Alla Roma ci sono stati tanti cambi di allenatori e ambientarsi è stato complicato. Ma per fortuna, tutti hanno avuto fiducia in me. Club e compagni mi aiutano ogni giorno a crescere e a fare quello che so fare meglio “. Soulé ha poi svelato gli obiettivi prefissati dalla squadra: “ Quest’anno vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato e andare lontano in Europa League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Obiettivo Champions, Gasperini può darmi tanto”