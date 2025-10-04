Roma Soulé | Obiettivo Champions Gasperini può darmi tanto

Sololaroma.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matias Soulé è una delle poche note positive dell’attacco della Roma in questo inizio stagione. In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, l’esterno argentino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A: “ All’inizio dello scorso anno non è stato facile. Alla Roma ci sono stati tanti cambi di allenatori e ambientarsi è stato complicato. Ma per fortuna, tutti hanno avuto fiducia in me. Club e compagni mi aiutano ogni giorno a crescere e a fare quello che so fare meglio “. Soulé ha poi svelato gli obiettivi prefissati dalla squadra: “ Quest’anno vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato e andare lontano in Europa League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma soul233 obiettivo champions gasperini pu242 darmi tanto

© Sololaroma.it - Roma, Soulé: “Obiettivo Champions, Gasperini può darmi tanto”

In questa notizia si parla di: roma - soul

Roma, El Shaarawy: "Champions priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite" - Al termine dell'allenamento svolto quest'oggi dalla Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Stephan El Shaarawy. tuttomercatoweb.com scrive

roma soul233 obiettivo championsChampions: Juventus, obiettivo tre punti contro il Villarreal - Juventus e Napoli si affacciano alla seconda giornata di Champions League con lo stesso obiettivo: i tre punti. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Soul233 Obiettivo Champions