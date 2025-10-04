Roma scontri al corteo pro-Pal | auto in fiamme e molotov contro gli agenti Meloni | Vicinanza ai feriti

Ildifforme.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni attivisti avrebbero anche infranto la vetrina del supermercato Carrefour che si trova in via Labicana. Sulle pareti dell'edificio sono apparse alcune scritte: "Boicotta", "Palestina libera", "Free Gaza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma scontri corteo proScontri a corteo pro-Pal a Roma, 200 identificati - Saranno circa duecento gli identificati per gli scontri avvenuti in serata a Roma durante il corteo per la Palestina. Scrive quotidiano.net

roma scontri corteo proCorteo a Roma, scontri tra ProPal e polizia. Minacce alle giornalista: "Non puoi fotografare" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Segnala iltempo.it

