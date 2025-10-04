Roma rallenta ecco dove potranno essere costruiti i nuovi attaraversamenti pedonali rialzati

Roma interverrà per rifare le strade della viabilità principale per un investimento complessivo di 58 milioni di euro. Tra i lavori previsti, ci sono quelli dedicati agli attraversamenti pedonali rialzati. Il Campidoglio aveva infatti stanziato 4 milioni di euro per mettere in sicurezza i pedoni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, strade a 30 km/h non solo in centro: ecco le vie dove si rallenta, municipio per municipio

A Roma si rallenta: 52 arterie scendono a 30 all’ora

Roma, strade a 30 km/h non solo in centro: ecco le vie dove si rallenta, municipio per municipio - Arterie sulle quali scatteranno i nuovi limiti di velocità a 30 km/h per ridurre l’incidentalità e mettere al ... Come scrive romatoday.it

Roma rallenta: sempre più strade diventeranno "zona 30" - Limite di velocità fissato a 30 chilometri all'ora: in diverse strade della Capitale, la “zona 30” potrebbe presto diventare realtà. Scrive rainews.it

