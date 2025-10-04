Roma prime tensioni al corteo pro-Pal | idranti in azione a Santa Maria Maggiore un manifestante ferito
Alcuni attivisti avrebbero anche infranto la vetrina del supermercato Carrefour che si trova in via Labicana. Sulle pareti dell'edificio sono apparse alcune scritte: "Boicotta", "Palestina libera", "Free Gaza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: roma - prime
Roma, via alla nuova stagione: prime corse e il messaggio di Gasperini
Wesley saluta la Roma: «Un onore indossare questa maglia, darò il massimo». Le prime parole dell’ex obiettivo bianconero
Roma Femminile, le prime parole di Bergamaschi: “Vorrei portare esperienza e duttilità”
Prime immagini dai cortei di Roma. La giornata di sciopero generale e di manifestazioni sta procedendo, al grido di BLOCCHIAMO TUTTO, e nonostante i tentativi di ostacolarne la riuscita del Governo e della Commissione di Garanzia. In piazza, nella capitale - facebook.com Vai su Facebook
Milan e Roma prime con il Napoli. CorSport: "Ci sono anche Max e Gasp" - X Vai su X
Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo - Flotillia, sciopero e proteste: cosa sta succedendo Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti ... Segnala ilmessaggero.it
Gaza, Roma si prepara al corteo pro-Pal - Con queste parole d'ordine, Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Si legge su ansa.it