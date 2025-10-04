Roma partito il corteo ProPal | decine di migliaia in piazza Identificate 60 persone con maschere antigas caschi e bastoni

Manifestazione oggi a Roma: in migliaia, già dalle prime ore della mattina, sono arrivati da tutta Italia per scendere in piazza.

roma partito il corteo propal decine di migliaia in piazza identificate 60 persone con maschere antigas caschi e bastoni

© Xml2.corriere.it - Roma, partito il corteo ProPal: decine di migliaia in piazza. Identificate 60 persone con maschere antigas, caschi e bastoni

roma partito corteo propalPartito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - Con questi grandi striscioni in testa è partito il corteo di Roma a sostegno della Flotilla e di Gaza. Da ansa.it

roma partito corteo propalManifestazione nazionale Pro Palestina a Roma: partito il corteo - Sta iniziando a muoversi da piazzale Ostiense, stracolmo, il corteo nazionale Pro Palestina. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

