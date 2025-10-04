Roma partito il corteo pro Pal | decine di migliaia in piazza fermate 60 persone con mazze e aste
Questa mattina è stato scoperto che la statua di Papa Giovanni Paolo II a piazza dei 500 è stata imbrattata. Oltre alla kefiah che è stata posta al suo collo, durante la manifestazione che si è svolta ieri, alcuni manifestanti avrebbero scritto sul monumento e disegnato una falce e martello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: roma - partito
'Cesena chiama Roma', Partito liberaldemocratico: "Operazione di maquillage per coprire difficoltà gestionali"
I giovani di FdI occupano la sede del partito a Roma per protestare contro il trasferimento: interviene la Polizia
“Se togli il reggiseno ci fai felici tutti”, dopo il caso a Roma, il Partito Democratico rilancia l’educazione sessuale obbligatoria nelle scuole per contrastare le molestie
Roma, ore 12.30 circa La testa del corteo #propal partito da Piazza dei Cinquecento ha superato Piazza Santa Maria Maggiore e ora sfila in modo ordinato e pacifico verso il centro della Capitale. Davanti alla Stazione Termini, un manifestante si è arrampic - facebook.com Vai su Facebook
Il corteo, partito da Termini (Roma), si è concluso con l’occupazione della tangenziale, bloccata in entrambe le direzioni. Centinaia gli automobilisti rimasti intrappolati nel traffico, ma alcuni di loro hanno accolto il passaggio dei dimostranti con applausi e colpi - X Vai su X
Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". msn.com scrive
Manifestazione nazionale Pro Palestina a Roma: partito il corteo - Sta iniziando a muoversi da piazzale Ostiense, stracolmo, il corteo nazionale Pro Palestina. Segnala ilfattoquotidiano.it