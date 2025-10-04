Roma partito il corteo pro Pal | decine di migliaia in piazza fermate 60 persone con mazze e aste

Questa mattina è stato scoperto che la statua di Papa Giovanni Paolo II a piazza dei 500 è stata imbrattata. Oltre alla kefiah che è stata posta al suo collo, durante la manifestazione che si è svolta ieri, alcuni manifestanti avrebbero scritto sul monumento e disegnato una falce e martello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

