Roma oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza

Tg24.sky.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma oltre 600mila persone hanno preso parte al corteo nazionale per Gaza. La manifestazione ha attraversato la città da piazza di Porta San Paolo a porta San Giovanni ed ha visto la partecipazione di delegazioni di associazioni culturali, sindacati, politici e attivisti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

roma oltre 600mila persone“Stiamo bloccando tutto, siamo 600mila persone”: corteo nazionale a Roma pro Gaza - Lo ha detto Maya Issa, la presidente del movimento degli studenti ... Segnala gazzettadelsud.it

roma oltre 600mila personeIl Corteo per Gaza a Roma, gli organizzatori: “Siamo 600mila”. Fratoianni: “Difendiamo la dignità della Repubblica” - Con grandi striscioni con scritte come “Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza palestinese” ... Secondo blitzquotidiano.it

