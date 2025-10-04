A Roma oltre 600mila persone hanno preso parte al corteo nazionale per Gaza. La manifestazione ha attraversato la città da piazza di Porta San Paolo a porta San Giovanni ed ha visto la partecipazione di delegazioni di associazioni culturali, sindacati, politici e attivisti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza