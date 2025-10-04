Roma oggi la manifestazione nazionale per Gaza | corteo e piano sicurezza

Lidentita.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si appresta a vivere una giornata di forte mobilitazione: oggi la Capitale ospiterà il corteo nazionale a sostegno della Palestina contro il genocidio a Gaza. Dopo le manifestazioni spontanee di mercoledì sera, scattate subito dopo la notizia del blocco della Flotilla e che hanno visto migliaia di persone riversarsi nelle strade del centro, l’appuntamento . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

roma oggi la manifestazione nazionale per gaza corteo e piano sicurezza

© Lidentita.it - Roma, oggi la manifestazione nazionale per Gaza: corteo e piano sicurezza

In questa notizia si parla di: roma - oggi

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

Roma, è fatta per Ferguson: oggi l’arrivo a Ciampino, domani le visite

Chiamò il 112 durante una lite in casa, oggi 16enne diventa poliziotto per un giorno a Roma: la storia

roma oggi manifestazione nazionaleManifestazione a Roma oggi 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione in solidarietà con Gaza. Lo riporta funweek.it

roma oggi manifestazione nazionaleManifestazione nazionale per Gaza a Roma il 4 ottobre: orari e percorso del corteo, tutte le strade chiuse - La manifestazione nazionale per Gaza, organizzata dalle associazioni palestinesi in Italia, si terrà a Roma sabato 4 ottobre ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Oggi Manifestazione Nazionale