Roma oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza | Stop al genocidio LIVE

NNella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone attese al corteo nazionale che oggi attraversa la città. Il raduno è alle 14.30 a Porta San Paolo, l’arrivo a piazza San Giovanni. Presenti delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, gruppi studenteschi da tutto il Paese. E anche i parlamentari che erano sulla Flotilla. Imponente piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE

In questa notizia si parla di: roma - oggi

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

Roma, è fatta per Ferguson: oggi l’arrivo a Ciampino, domani le visite

Chiamò il 112 durante una lite in casa, oggi 16enne diventa poliziotto per un giorno a Roma: la storia

Manifestazione pro Palestina oggi a Roma: partenza alle 14 da Porta San Paolo, strade chiuse fino alle 19. Previste 20mila persone - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a #Roma ci sarà un'altra grande manifestazione per #Gaza e contro il blocco della #Flotilla: ecco gli orari e il percorso del #corteo. Quali strade saranno chiuse. - X Vai su X

Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: 'Stop al genocidio'. Segnala tg24.sky.it

Corteo pro-Palestina a Roma oggi 4 ottobre 2025/ Orari, percorsi, info traffico, trasporti e piano sicurezza - Palestina oggi 4 ottobre 2025 a Roma: quando comincia e dove, percorsi e orari, divieti, traffico e trasporti, info sul piano sicurezza ... Riporta ilsussidiario.net