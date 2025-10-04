Roma occasione di riscatto contro la Fiorentina

Il ko europeo contro il Lille ha lasciato qualche ferita, soprattutto per la prestazione: troppi errori tecnici, poca incisività negli ultimi metri e una partita nel complesso al di sotto delle aspettative. Tuttavia, a Trigoria nessuno sembra aver considerato questo passo falso come un segnale d’allarme. Già all’indomani della sconfitta, la squadra si è ritrovata al centro sportivo per iniziare a preparare l’ultima sfida prima della sosta per le nazionali: la trasferta sul campo della Fiorentina. Il clima resta sereno, e anche Gian Piero Gasperini, che ha scelto il silenzio prima della consueta conferenza stampa della vigilia, ha lasciato trapelare ottimismo nel post-partita: “Abbiamo fatto una partita con grande voglia e ritmo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

