Roma migliaia alla nuova manifestazione per Gaza La diretta
Roma, 4 ottobre 2025 – Una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Roma. Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città, in un clima già segnato dalle manifestazioni e dallo sciopero generale di ieri e di quelle che nei giorni scorsi hanno coinvolto gran parte d'Italia. I percorsi. Il raduno principale a Porta San Paolo nel primo pomeriggio, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si stanno ritrovando a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Roma, migliaia alla nuova manifestazione per Gaza. La diretta - Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza imponente, con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate, e presidi delle forze dell'ordine. Come scrive quotidiano.net
Manifestazione per Gaza, migliaia in piazza. Il corteo partito da Piramide: «Obiettivo un milione di partecipanti» - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Secondo leggo.it