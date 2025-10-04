Roma migliaia alla nuova manifestazione per Gaza La diretta

Roma, 4 ottobre 2025 – Una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Roma. Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città, in un clima già segnato dalle manifestazioni e dallo sciopero generale di ieri e di quelle che nei giorni scorsi hanno coinvolto gran parte d'Italia.  I percorsi. Il raduno principale a Porta San Paolo nel primo pomeriggio, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si stanno ritrovando a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

