Roma Mancini | Sono fiducioso la squadra può puntare alla Champions League
Dovrà immediatamente rialzare la testa la Roma, che dopo la sconfitta europea contro il Lille tornerà in campo domani, domenica 5 ottobre, per la sesta giornata di Serie A, affrontando al Franchi la Fiorentina. Riguardo la sfida con i viola ed anche il possibile obiettivo stagionale della formazione di Gasperini si è espresso l’ex giocatore giallorosso Amantino Mancini, intervenuto ai microfoni di Radio Romanista. Mancini: “Soulé mi piace molto, Wesley si sta adattando”. Queste le sue parole: “ È appena iniziata la stagione, sono molto fiducioso di questa Roma di Gasperini, che è un allenatore che capisce di calcio, ha fatto molto bene con l’Atalanta ed è partito molto bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
