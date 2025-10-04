Roma la piazza che celebra il 7 ottobre | l’orrore che la tv non mostra

A Roma, oggi, dietro lo striscione nero che proclama “7 ottobre: giornata della Resistenza palestinese”, si consuma uno spettacolo che nessuna democrazia occidentale dovrebbe accettare con indifferenza. È la glorificazione implicita di un massacro, trasformato in simbolo politico e brandito come fosse un vessillo di libertà. Attorno a quella scritta, le bandiere della Palestina sventolano accanto a quelle di Hamas e Hezbollah, mentre dai megafoni arrivano parole che non lasciano spazio a dubbi: “Appoggiamo la resistenza armata del popolo palestinese”. Una formula che, tradotta in modo onesto, significa approvazione della violenza, del terrore, dell’assassinio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

