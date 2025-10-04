Roma intensità sì ma senza qualità | pesano l’assenza di Dybala e Bailey
Giocare un calcio fatto di ritmo e qualità è la sfida più complessa. Come riporta Il Messaggero, la Roma ha dimostrato di poter reggere i ritmi alti – la gara con il Lille lo ha confermato – ma la qualità manca nei momenti decisivi. Lo stesso Gasperini ha riconosciuto come l'assenza di Dybala pesi enormemente: il talento argentino è stato disponibile solo a sprazzi (Bologna, Pisa e Torino) prima dei consueti stop muscolari. Un giocatore così fa la differenza soltanto se al top della condizione e con continuità. Al momento la Roma deve arrangiarsi: Bailey, che potrebbe alzare il livello tecnico, tornerà soltanto dopo la sosta; Soulé ha qualità ma deve ancora maturare; Pellegrini fatica sul piano del ritmo e della velocità.
