"A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m.’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". A parlare è la premier Giorgia Meloni a commento della scoperta fatta dai carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. La statua in questione è quella di piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, imbrattata statua di Papa Wojtyla. Meloni: “Atto indegno"

