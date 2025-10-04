Roma imbrattata la statua di Papa Wojtyla Meloni | Atto indegno che dimostra ignoranza

Una dura critica è giunta anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha sottolineato come "non ci siano parole" per condannare quanto accaduto ieri a Roma alla stazione Termini. Il vicepremier sostiene che sia stata opera di "estremisti di sinistra", che hanno approfittato della manifestazioni pro Pal. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, imbrattata la statua di Papa Wojtyla, Meloni: “Atto indegno che dimostra ignoranza”

In questa notizia si parla di: roma - imbrattata

Roma, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

L’antipasto del corteo “pacifista” pro Gaza? Imbrattata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla a Roma: “Fascista di m…”

Roma, via al corteo dei ProPal. Imbrattata la statua di papa Wojtyla alla stazione Termini. Allarme infiltrati

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con la scritta 'fascista di m...'. Davanti alla stazione Termini. La premier Meloni: "Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia". #ANSA - X Vai su X

Gaza, proteste a Roma: imbrattata statua papa Giovanni Paolo II a Termini - facebook.com Vai su Facebook

Imbrattata la statua di Papa Wojtyla a Roma con scritta 'fascista'. Meloni: «Atto indegno» - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. Lo riporta ilmessaggero.it

Imbrattata la statua papa Wojtyla, Meloni: "Atto indegno" - «A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo «fascista di merda» e disegnando una falce e martello. Come scrive gazzettadiparma.it