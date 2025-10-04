Roma imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

(Adnkronos) – Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta "fascista di merda" e il simbolo di falce e martello. Gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - imbrattata

MANIFESTI ABUSIVI, CITTA’ IMBRATTATA. IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE QUANDO INTERVERRA’? Il rione Carmine selvaggiamente imbrattato da centinaia di soliti manifestini abusivi, con tanto di numero di cellulare in grande evidenza (cancellat - facebook.com Vai su Facebook

Da 15 anni contrastiamo chi imbratta i muri di Roma. Perché di questo si tratta; eppure c'è chi prova a chiamarla "arte". #RetakeRoma #volontariato #Roma - X Vai su X

Roma, imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’ - (Adnkronos) – Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. msn.com scrive

Imbrattata la statua di Giovanni Paolo II - A Roma durante la manifestazione a sostegno della Palestina, alla stazione Termini la statua di papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con vernice rossa e una scritta offensiva, poi coperta con un ... Come scrive rainews.it