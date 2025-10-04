Roma il video degli scontri a piazza Santa Maria Maggiore e all' Esquilino

Video LaPresse - La tensione in coda a una manifestazione tanto partecipata quanto pacifica. Sono da poco passate le 18:30 quando un gruppo di antagonisti si stacca dal corteo principale, imbocca via Merulana ed entra all'Esquilino. La polizia accorre per chiudere le strade.A passo svelto, dietro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

roma video scontri piazzaCorteo a Roma, scontri tra ProPal e polizia. Minacce alle giornalista: "Non puoi fotografare" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Secondo iltempo.it

roma video scontri piazzaCorteo Roma: scontri tra polizia e manifestanti a Santa Maria Maggiore - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti a Roma, tra piazza Santa Maria Maggiore e l'Esquilino. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

