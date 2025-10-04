Roma i video degli scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti al corteo per Gaza
Un corteo che, secondo gli organizzatori, ha raggiunto il milione di partecipanti ha sfilato pacificamente per ore a Roma, da Porta San Paolo a San Giovanni, in sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Nel tardo pomeriggio, però, due gruppi si sono distaccati dalla manifestazione principale: il primo è stato intercettato a Santa Maria Maggiore, dove le forze dell’ordine sono intervenute con un idrante e cariche di alleggerimento, riuscendo a contenere i manifestanti in un angolo della piazza. Una donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza. Il secondo gruppo è stato intercettato in via Lanza, ma successivamente i due fronti si sono ricongiunti su via Merulana, dando il via a violenti scontri con scene di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Open.online
