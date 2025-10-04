Prima giornata di campionato che permette alla Roma Femminile di iniziare nel migliore dei modi grazie al successo per 4-0 sul Parma. Dopo il triplice fischio, Rossettini si è così espresso ai canali ufficiali del club: “Era importante prima di tutto per scrollarsi di dosso un po’ la grande delusione della finale con la Juventus. Era la partita di esordio in campionato, in casa, nostra, ci tenevamo a dare una gioia ai nostri tifosi, abbiamo mostrato una prova di carattere, personalità e qualità “. E ancora: “Non la partita perfetta perché anche oggi abbiamo commesso degli errori, ci sono delle cose che hanno funzionato meno, ma è una nostra prerogativa portare tante giocatrici in zona gol, abbiamo fatto quattro reti, ne potevamo fare altre, però ci sono aspetti da migliorare come li dovevamo migliorare con la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Parma 4-0, Rossettini: “Prova di personalità, ma ci sono aspetti da migliorare”