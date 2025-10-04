Roma femminile buona la prima col Parma | un poker per arrivare cariche a Madrid

Sololaroma.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato di vigilia per la prima squadra maschile, che si prepara a da affrontare la Fiorentina per cancellare subito il brutto ricordo legato al Lille ( torna Dybala ma manca Angelino ). Oggi però iniziava anche il campionato della Roma femminile, che dopo la delusione della finale di Women’s Cup persa contro la Juventus in pieno recupero era chiamata a dare un segnale in una Serie A che vuole vederla protagonista. È il caso di dire buona la prima per le ragazze di Rossettini, che al debutto al Tre Fontane schiantano il Parma con un secco 4-0, in un match senza storia che le giallorosse hanno condotto dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile buona la prima col parma un poker per arrivare cariche a madrid

© Sololaroma.it - Roma femminile, buona la prima col Parma: un poker per arrivare cariche a Madrid

In questa notizia si parla di: roma - femminile

Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera

roma femminile buona primaLe parole di Rossettini dopo Roma-Parma - Iniziare con una vittoria era la cosa più importante per un ciclo di partite intenso. Riporta asroma.com

roma femminile buona primaLe parole di Dragoni dopo Roma-Parma - "Sì, era molto importante, in alcune partite ci siamo rilassate un po' ... asroma.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Buona Prima