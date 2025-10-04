Roma e Dybala si vogliono club e agente al lavoro | presto l’incontro e c’è fiducia

Giorni sicuramente non semplicissimo per la Roma, dopo una sconfitta contro il Lille che ha lanciato temi piuttosto allarmanti, da una prestazione molto brutta che ha messo in luce i limiti ancora presenti di questa rosa alla follia dei tre rigori di fila sbagliati. Rialzarsi subito è d’obbligo, e domani sul campo della Fiorentina è l’occasione giusta, un match per il quale sono giunte novità importanti sul fronte convocati: la più significativa è senza dubbio il ritorno di Paulo Dybala, una pedina fondamentale sia a livello tecnico che morale per tutto l’ambiente. Centrale per in queste ore è anche la questione rinnovo che riguarda la Joya. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta

Roma: ufficiale il rinnovo di Svilar. Si accende la pista Ferguson, Dybala già alla prima?

roma dybala vogliono clubDybala fa discutere, polemiche e dubbi a Roma: la frecciata di Gasperini - ”: la Joya è in scadenza nel 2026, il club giallorosso per trattare vuole capire quanto può contare su di lui ... Si legge su tuttosport.com

roma dybala vogliono clubDybala mette su famiglia a Roma: il club pronto a offrirgli questa proposta di rinnovo - L’argentino sarebbe disposto a ridursi lo stipendio Ottobre, il mese della verità per il futuro di Paulo Dybala. Come scrive calcionews24.com

