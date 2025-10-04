Roma Dybala torna in gruppo | obiettivo convocazione con la Fiorentina

Un rigorista come lui sarebbe servito nella surreale notte di Europa League contro il Lille. Ora però Paulo Dybala intravede il rientro: ieri l’argentino ha svolto l’intera seduta con i compagni, tornando in gruppo con la Roma a quasi un mese dallo stop per l’ennesimo guaio muscolare rimediato nella partita contro il Torino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è esserci, anche solo in panchina, nella delicata trasferta di domani contro la Fiorentina. La notizia, però, ha già innescato nuove scintille tra Gasperini e il direttore sportivo Massara. “ Il DS dice che Dybala può recuperare per Firenze? Forse ne sa più di me, ma non credo “, ha commentato con tono ironico l’allenatore giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

