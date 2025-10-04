Ottobre non è ancora il momento dei bilanci, ma qualche riflessione è inevitabile. Dopo cinque giornate di campionato e due gare europee, la Roma guida la classifica insieme a Milan e Napoli, eppure non mancano perplessità sulle scelte fatte in estate. Lo stesso Gasperini, il 1° settembre, aveva ammesso senza giri di parole: “Avevamo ancora la voglia, e forse la necessità, di fare qualche operazione. La società potrà agire con più calma nel prossimo mercato”. I problemi dei nuovi acquisti. Come scrive Il Messaggero, il punto più delicato resta quello del centravanti. La scelta di affidarsi a Ferguson, reduce da un anno di inattività, si sta rivelando un azzardo che pesa sulle rotazioni offensive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dubbi di ottobre: investimenti pesanti e prime ombre sul mercato