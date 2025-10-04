Roma decine di migliaia in piazza per Gaza | gli aggiornamenti

A Roma migliaia di persone hanno preso parte al corteo in solidarietà con Gaza e con la Flotilla, sfilando da piazza di Porta San Paolo fino a Porta San Giovanni dietro grandi striscioni con scritte come «Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese» e «Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour – Palestina libera». Gli organizzatori, attraverso i megafoni, hanno invitato i partecipanti a non esporre simboli di partiti o sindacati, ma soltanto la bandiera palestinese. Nelle stesse ore è stato imbrattato a Roma il monumento dedicato a San Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Lettera43.it

