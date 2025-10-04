Roma decine di migliaia in piazza per Gaza | gli aggiornamenti
A Roma migliaia di persone hanno preso parte al corteo in solidarietà con Gaza e con la Flotilla, sfilando da piazza di Porta San Paolo fino a Porta San Giovanni dietro grandi striscioni con scritte come «Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese» e «Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour – Palestina libera». Gli organizzatori, attraverso i megafoni, hanno invitato i partecipanti a non esporre simboli di partiti o sindacati, ma soltanto la bandiera palestinese. Nelle stesse ore è stato imbrattato a Roma il monumento dedicato a San Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Partito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... Riporta ansa.it
Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". Si legge su msn.com