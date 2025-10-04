Roma decine di migliaia alla nuova manifestazione per Gaza La diretta
Roma, 4 ottobre 2025 – Una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Roma. Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città, in un clima già segnato dalle manifestazioni e dallo sciopero generale di ieri e di quelle che nei giorni scorsi hanno coinvolto gran parte d'Italia. I percorsi. Il raduno principale a Porta San Paolo nel primo pomeriggio, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si stanno ritrovando a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: roma - decine
Scuole, Rsa, palazzi. Cosa c'è a poche decine di metri dai distributori Gpl di Roma
Così l'Inps spende decine di migliaia di euro al mese di soldi pubblici per case occupate abusivamente a Roma
"Decine di donne in schiavitù". Il numero due dell’Opus Dei raggiunto a Roma da un ordine di comparizione
Il 4 ottobre, a Roma, è prevista una manifestazione che potrebbe attirare decine di migliaia di persone - facebook.com Vai su Facebook
Blitz nelle campagne della provincia di Roma, decine di braccianti in nero e senza permesso di soggiorno https://ift.tt/LVmi9Jy - X Vai su X
Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: 'Stop al genocidio'. Si legge su tg24.sky.it
Global Sumud Flotilla: decine di migliaia di persone in corteo per la popolazione palestinese - Anche lo sciopero del 3 ottobre ha riscosso un enorme adesione tra lavoratrici e lavoratori. Secondo agoravox.it