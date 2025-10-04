Roma centinaia di migliaia in piazza per Gaza Tensioni con polizia a fine corteo

Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo i cortei del 3 ottobre in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, centinaia di migliaia di persone hanno preso parte alla marcia che ha attraversato la Capitale, da Porta San Paolo a piazza San Giovanni. Presenti delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, gruppi studenteschi da tutto il Paese. E anche i parlamentari che erano sulla Flotilla. Duecentoventisei gli identificati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo

Corteo Gaza, centinaia di migliaia a Roma. Tensioni a fine corteo - X Vai su X

Corteo interno per la città universitaria della Sapienza di Roma: centinaia di student? escono dalle lezioni al grido di "Palestina Libera", "fermiamo il genocidio", "blocchiamo gli accordi con le aziende di armamenti". #Palestina #Sapienza #Roma - facebook.com Vai su Facebook

Corteo nazionale per Gaza, centinaia di migliaia in piazza a Roma: tensioni e scontri - DIRETTA - Ancora tensione tra manifestanti e forze dell'ordine Ancora momenti di tensione a Roma tra manifestanti e forze dell'ordine. Si legge su msn.com

Corteo ProPal a Roma, alta partecipazione: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme. Guerriglia a piazza Vittorio - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. roma.corriere.it scrive