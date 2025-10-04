Roma bimbo di 4 anni si perde in zona Prati | ritrovato dalla Polizia locale

Cdn.ilfaroonline.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 ottobre 2025 – Tempestivo l’intervento degli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei servizi di controllo intorno alla zona dello Stadio Olimpico, che ha permesso di ritrovare in brevissimo tempo un bambino inglese di 4 anni, che si era perso nelle vie del quartiere Prati. La madre, appena arrivata in vacanza in Italia con il marito e il figlio, si è avvicinata in lacrime e in preda alla disperazione per chiedere aiuto ad uno dei motociclisti dei caschi bianchi, impegnato nei servizi di viabilità, in corso poco prima dell’incontro di calcio in programma all’Olimpico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - bimbo

Caldo, morto al Gemelli di Roma bimbo di 4 anni trasportato dalla Sardegna

Bimbo di 4 anni muore in auto sotto al sole: tentativo di salvarlo trasportandolo da Sassari a Roma

Abbandona il bimbo di 4 anni nel B&B per visitare Roma di notte: denunciata la mamma

Morto il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato dalla trave di un gioco in un parco a Vibo Valentia - È morto a 4 anni il bimbo rimasto schiacciato venerdì scorso dalla trave di un gioco nel Parco urbano del quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia ... fanpage.it scrive

Bimbo rischia di annegare in piscina alla festa del clan Casamonica, soccorso in eliambulanza - Momenti di paura nella villa del clan Casamonica a Roma, dove un bimbo di 4 anni ha rischiato di annegare durante una festa in piscina con 40 persone ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Bimbo 4 Anni