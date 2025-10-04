Roma bimbo di 4 anni si perde in zona Prati | ritrovato dalla Polizia locale
Roma, 4 ottobre 2025 – Tempestivo l’intervento degli agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei servizi di controllo intorno alla zona dello Stadio Olimpico, che ha permesso di ritrovare in brevissimo tempo un bambino inglese di 4 anni, che si era perso nelle vie del quartiere Prati. La madre, appena arrivata in vacanza in Italia con il marito e il figlio, si è avvicinata in lacrime e in preda alla disperazione per chiedere aiuto ad uno dei motociclisti dei caschi bianchi, impegnato nei servizi di viabilità, in corso poco prima dell’incontro di calcio in programma all’Olimpico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
