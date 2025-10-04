La Roma di Gasperini continua a viaggiare in alto, ma il ko con il Lille ha messo in evidenza una fragilità che i punti conquistati finora non riescono a nascondere. Sette partite ufficiali, dodici punti in campionato (primo posto condiviso con Milan e Napoli) e la vittoria di prestigio a Nizza in Europa: i numeri dicono bene, ma le prestazioni lasciano spazio a dubbi. Sterilità offensiva. Il problema è l’attacco. Sette gol in sette partite, con una media da squadra di medio-bassa classifica e ben tre vittorie di misura per 1-0. Nonostante l’ottimo rendimento difensivo, l’impressione è che i giallorossi vivano di equilibrio più che di brillantezza offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, attacco spuntato: 7 gol in 7 partite, uno solo dal mercato estivo