Roma attacco spuntato | 7 gol in 7 partite uno solo dal mercato estivo
La Roma di Gasperini continua a viaggiare in alto, ma il ko con il Lille ha messo in evidenza una fragilità che i punti conquistati finora non riescono a nascondere. Sette partite ufficiali, dodici punti in campionato (primo posto condiviso con Milan e Napoli) e la vittoria di prestigio a Nizza in Europa: i numeri dicono bene, ma le prestazioni lasciano spazio a dubbi. Sterilità offensiva. Il problema è l’attacco. Sette gol in sette partite, con una media da squadra di medio-bassa classifica e ben tre vittorie di misura per 1-0. Nonostante l’ottimo rendimento difensivo, l’impressione è che i giallorossi vivano di equilibrio più che di brillantezza offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - spuntato
A Madrid è spuntato il cuore giallorosso! Durante il derby tra Atlético e Real, in curva è apparsa la bandiera della Roma. #ForzaRoma #CurvaSud #derby #Madrid #asroma #Roma #asr #edicola - X Vai su X
A Madrid è spuntato il cuore giallorosso! Durante il derby tra Atlético e Real, in curva è apparsa la bandiera della Roma. #ForzaRoma #CurvaSud #derby #Madrid #asroma #Roma #asr #edicola - facebook.com Vai su Facebook
Le notizie del 7 agosto del calciomercato: il Milan in attacco punta su Hojlund. Torino, si avvicina Giovanni Simeone. Roma, idea Fabio Silva. Jashari-Milan ufficiale - L'attaccante sudcoreano lascia il Tottenham dopo aver collezionato 454 presenze e 173 gol con gli Spurs. Si legge su corriere.it