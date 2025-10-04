Roma ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza | Stop al genocidio LIVE
Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone attese al corteo nazionale che oggi attraversa la città, da Porta San Paolo a piazza San Giovanni. Presenti delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, gruppi studenteschi da tutto il Paese. E anche i parlamentari che erano sulla Flotilla. Imponente piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
