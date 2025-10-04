Roma all’esame Fiorentina Pioli non può più sbagliare | dalla carta Fazzini a Kean

Si è aperta ieri con Verona-Sassuolo la sesta giornata di Serie A, ma tutti gli occhi del mondo Roma sono puntati al pomeriggio di domani, quando i giallorossi calcheranno il prato verde del Franchi per affrontare la Fiorentina. Viola che, grazie al 2-0 rifilato al Sigma Omolouc in Conference League, hanno gettato un po’ di acqua sull’incendio che da giorni divampa in città, con la tifoseria in aperta contestazione contro società e squadra per i risultati ottenuti fin qui in campionato (appena 3 punti in 5 partite). Pioli non può più sbagliare, o la sua panchina risulterebbe a serio rischio, e quali sono dunque le scelte che il tecnico farà? Decisamente nessun dubbio per quanto riguarda il terzetto di difesa, con Pongracic, Pablo Marì e capitan Ranieri a difendere la porta di De Gea, così come sugli esterni agiranno ancora una volta Dodò e Gosens, tra le armi più importanti a disposizione della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

