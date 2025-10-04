Roma al Franchi per reagire la Fiorentina un’incognita | dalle qualità di Kean al pericolo esterni
Questa sesta giornata di Serie A proporrà alla Roma il primo bivio della stagione, non tanto per quanto racconterà la classifica al termine del week end, ma per il morale che accompagnerà i giallorossi durante la pausa per gli impegni delle nazionali. I giallorossi affronteranno la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, con la necessità di tornare a sorridere dopo la sconfitta patita in Europa League contro il Lille, che potrebbe aver lasciato strascichi per il modo surreale in cui è arrivata. I tre errori dal dischetto hanno infatti condannato la formazione di Gasperini ad un ko dal quale bisognerà cercare immediatamente di reagire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Fiorentina-Roma, misure di sicurezza al Franchi: divieto di vendita di alcolici vicino allo stadio
Roma head to the Stadio Artemio Franchi to take on Fiorentina this Sunday!
Fiorentina-Roma: designazione arbitrale Sarà Andrea Colombo a dirigere la sfida della 6ª giornata di Serie A 2024/25, in programma domenica 5 ottobre alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi. Precedenti con la Roma: 6 gare arbitrate, 3 vittorie e 3 pare
Fiorentina-Roma, da quando esiste il Var al Franchi polemiche arbitrali seriali - Dal “fallo di faccia di Olsen” all’arrampicata di Mandragora su Missori, passando per il crollo del gallo Belotti. Scrive ilromanista.eu
Pronostico Fiorentina-Roma, Gasperini vuole reagire ma Pioli non può più sbagliare - I giallorossi di Gasperini arrivano in Toscana dopo la delusione in Europa League e cercheranno. Da tuttomercatoweb.com