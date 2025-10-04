Roma al corteo per Gaza striscione ‘7 ottobre giornata Resistenza palestinese’

(Adnkronos) – "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese". E' quanto si legge su uno striscione che si trova nel corteo di Roma a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Migliaia le persone in piazza e tante che stanno ancora arrivando per partecipare alla manifestazione.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

