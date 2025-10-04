Roma al corteo per Gaza striscione ‘7 ottobre giornata Resistenza palestinese’
(Adnkronos) – "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese". E' quanto si legge su uno striscione che si trova nel corteo di Roma a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Migliaia le persone in piazza e tante che stanno ancora arrivando per partecipare alla manifestazione. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: roma - corteo
Roma, corteo dei tifosi della Lazio: focus su gestione societaria e stadio Flaminio
Roma, 98 anni d’amore: il corteo giallorosso da Piazza Navona alla sede della fondazione del club | VIDEO
Pisa, corteo fascista degli ultras della Roma sotto la Torre: indagine della Digos
LIVE Corteo del 4 ottobre a Roma, polizia schierata: diretta video - X Vai su X
ROMA TUTTA CON LA FLOTILLA E PER GAZA Ultima ora Corteo infinito. Il percorso si allunga e viene autorizzato il passaggio sulla tangenziale Disposte numerose chiusure al traffico LEGGI L'ARTICOLO ---> - facebook.com Vai su Facebook
Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". ansa.it scrive
Corteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto” - Dopo il fermo della Flotilla, in piazza attivisti, sindacati e studenti: bandiere palestinesi e striscioni contro l’operazione militare ... Da rainews.it