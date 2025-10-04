Roma adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo

Ildifforme.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Adesivi a sfondo rosso con scritti nomi di vittime a Gaza, con tanto di età, sono apparsi a Roma accanto ad alcune delle pietre d’inciampo che ricordano gli ebrei morti nei campi di concentramento. In particolare, gli adesivi sono comparsi a Trastevere, in via Natale del Grande e a piazza san Cosimato – . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma adesivi rossi con i nomi dei morti di gaza accanto alle pietre d8217inciampo

© Ildifforme.it - Roma, adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo

roma - adesivi

